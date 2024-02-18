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نائب سابق للموساد: نتنياهو لن يعيد المحتجزين ولن ينهي الحرب

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رام بن باراك، نائب سابق لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، يقود حكومة بنيامين نتنياهو.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن رام بن باراك، وهو عضو بالبرلمان الإسرائيلي عن حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" أن حكومة نتنياهو يقودها بن غفير، وأنه لذلك لن يعيد المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح البرلماني الإسرائيلي أن نتنياهو لن يعيد المحتجزين ولن ينهي الحرب الدائرة على قطاع غزة، كما أنه لن يستغل أي مبادرات أمريكية بهذا الشأن.


وأمس السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إننا في طريقنا إلى النصر ولكننا بحاجة إلى الوحدة الحقيقية، حيث نشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أكد من خلالها أن أغلب الشعب الإسرائيلي يطالب بتحقيق النصر، سواء كانوا من الجنود أو المصابين أو العائلات الثكلى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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