الصحة العالمية: مستشفى ناصر بقطاع غزة لم يعد يعمل بعد حصار دام أسبوعا

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن "مستشفى ناصر في قطاع غزة لم يعد يعمل، بعد حصار دام أسبوعا أعقبه غارات مستمرة".

واوضح غيبريسوس في بيان على منصة "إكس"، إنه "لم يُسمح لفريق منظمة الصحة العالمية بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة، على الرغم من وصوله إلى هناك لتوصيل الوقود بالتعاون مع الشركاء".

وأضاف "لا يزال هناك حوالي 200 مريض في المستشفى. ويحتاج ما لا يقل عن 20 منهم إلى إحالة عاجلة إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية"، مشيرا الى ان "تكلفة التأخير ستدفعها حياة المرضى... يجب تسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفيات".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق، وفاة 4 مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي بسبب انقطاع الأوكسجين إثر توقف المولدات الكهربائية عن العمل.