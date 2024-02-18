رجل قتل 12 من أفراد أسرته في عملية إطلاق نار جماعي في ايران

افادت وسائل إعلام ايرانية، عن ان "رجلا قتل 12 من أفراد أسرته في عملية إطلاق نار جماعي".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن "رجلا يبلغ 30 عاما مدفوعا بخلاف عائلي قَتل 12 من أفراد عائلته بينهم والده وشقيقه بسلاح كلاشنيكوف قرب بلدة فارياب" بمحافظة كرمان، نقلا عن مسؤول السلطة القضائية في المحافظة إبراهيم حميدي"، لافتة الى ان "الرجل قُتل خلال اشتباك مع قوات الأمن خلال محاولة توقيفه".
في كانون الثاني، أطلق مجنّد النار داخل قاعدة عسكرية في نفس المحافظة ما أدى إلى مقتل خمسة جنود آخرين قبل أن يلوذ بالفرار.
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