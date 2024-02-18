انت الان تتابع خبر فائق زيدان: انشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق أمر مرفوض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل اليوم محافظ الانبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس"، مبينا ان "رئيس المجلس قدم التهاني الى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بمناسبة تسنمهم مناصبهم، وبحث معهم التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الامن والاستقرار المجتمعي وضرورة الإسراع في اكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الاداري أياً كان موقعه الوظيفي".وبحسب البيان، ابدى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة استعدادهم للتعاون مع القضاء في كافة المجالات، كما تم التأكيد على حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة.

وبهذا الخصوص، أوضح رئيس المجلس أن "الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 اثر غزو الكويت وما نتج عنه من اثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق. وإقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وان الدستور تضمن الاحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم الى ان ظروف صياغة الدستور في حينه تغيرت الان ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الاحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الامر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص".

وتابع زيدان، أن "فكرة انشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لانها تهدد وحدة العراق وامنه"، مؤكدا على "دعم إدارة المحافظة الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة امن العراق".

