زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط المكسيك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريخت ولاية غيريرو بالمكسيك، واُعلنت حالة التأهب في عدة مناطق من بينها عاصمة البلاد مكسيكو سيتي.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل بالمكسيك في بيان أن مركز الزلزال حُدد على بعد 24 كيلومترا من كويوكا دي بينيتيز في ولاية غيريرو بوسط البلاد، فيما أطلقت الحكومة الإنذار الزلزالي.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.