أعلنت السفارة اليمنية في مصر، "مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة"، مؤكدة إنها "تتابع باهتمام وحرص بالغين مسألة مقتل اللواء حسن العبيدي".
وأضافت أنه "منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ، قامت السفارة بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية".
وناشدت كافة وسائل الإعلام "تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مسؤول كبير في الجيش اليمني مقتولا في شقته بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.