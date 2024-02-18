العثور على مسؤول كبير في الجيش اليمني مقتولا في شقته بالقاهرة

أعلنت السفارة اليمنية في مصر، "مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة"، مؤكدة إنها "تتابع باهتمام وحرص بالغين مسألة مقتل اللواء حسن العبيدي".

وأضافت أنه "منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ، قامت السفارة بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية".

وناشدت كافة وسائل الإعلام "تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة".