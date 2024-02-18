الجيش الأردني: مقتل وإصابة عدد من المهربين بعد إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني عن مقتل وإصابة عدد من المهربين بعد إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من سوريا.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، فجر اليوم الأحد، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وأسفرت العملية عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المتخصصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام جميع القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأُرْدُنّيّ.
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