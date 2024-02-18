خريس: نتمنى ان تكون هناك وحدة لبنانية حول ما يجري في جنوب لبنان

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، الى "تضحيات أهالي الجنوب ومقاومتهم للاحتلال الاسرائيلي، فبفضل الشهداء امراء اهل الجنة تمكنا من تحرير الارض والدفاع عن لبنان كل لبنان". وذكر ان "كثيرين جربوا الاتكال على الامم المتحدة عندما صدر القرار ٤٢٥ سنة ١٩٧٨، ولم نستطع بالدبلوماسية تحرير الارض، ولو أننا اعتمدنا على الدول والامم للضغط على اسرائيل لكانت اسرائيل اليوم في بيروت، لكن بالمقاومة هزمنا اسرائيل وحررنا الوطن ونسعى لتحرير باقي الاراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء المحتل من قرية الغجر".

ولفت الى اننا "نرى اليوم ما يجري حولنا وخاصة في غزة من إبادة جماعية وجرائم حرب. فقبل ذلك كنا نقول ان الديمقراطية الحقيقية موجودة وحقوق الانسان محفوظة في بلاد الغرب، لكن هذه العناوين كلها سقطت اليوم امام همجية العدو الصهيوني، والصمت المرعب لكل دول العالم الغربي وحتى في العالم العربي. ما يحصل اليوم يجعلنا نسأل اين الضمير العالمي ومنظمات حقوق الانسان؟ نقول لأهلنا في فلسطين وغزة ان ما يحصل اليوم هو كما حصل معنا تماما عندما اجتاحت اسرائيل لبنان عام ١٩٨٢، ورأى العالم المتآمر يومها ان هذه المنطقة يجب ان تمحى ويقتل ويهجر اهلها وان تسيطر عليها اسرائيل، فلم نتكل على احد لا جامعة عربية ولا على امم متحدة ومجلس امن، بل اتكلنا على الله وعلى ديننا وعلى انفسنا آخذين من عاشوراء الامام الحسين درسا وطريقا، فطردنا العدو من ارضنا وانتصرنا عليه. على الاخوة الفلسطينيين ان يتكلوا على انفسهم وعلى مقاومتهم لتحرير ارضهم وهزيمة المجرم الاسرائيلي".

وتمنى ان "تكون هناك وحدة لبنانية حول ما يجري في جنوب لبنان، خاصة مع المجازر الاسرائيلية في النبطية والصوانة وغيرها، فإسرائيل عودتنا على ارتكاب المجازر بحق الاطفال والمدنيين. يجب ان تكون هناك وحدة وتكاتف ضد اسرائيل لان ارهاب اسرائيل لا يستهدف فئة من اللبنانيين انما يستهدف كل الشعب اللبناني وهي تهدد كل المناطق اللبنانية وكل أطياف المجتمع، وإذا سقط الجنوب سيسقط كل لبنان كما قال الامام الصدر. علينا ان نتوحد ونلتف حول بعضنا البعض ونتصدى للعدو سياسيا وعسكرياً من خلال المثلث الذهبي الجيش والشعب والمقاومة، هذا العدو الاسرائيلي الذي قال عنه الامام الصدر انه الشر المطلق. يجب ان نعمل جميعا لاصلاح الوطن وان نكون جميعا على اتم استعداد لانتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لمعالجة كافة الازمات التي يعاني منها الوطن والمواطن على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية، وما اكثر حاجات المواطنين في هذا الوقت العصيب".