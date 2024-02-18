ميناء رفح البري يستقبل 44 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 44 مصابًا و28 مرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مصري مسؤول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن تم استقبال 13 شخصًا من حملة الجوازات الأجنبية، و150 شخصًا من حملة الجوازات المصرية، و250 شخصًا من أصحاب الإقامات.

وأوضح المصدر أنه تم إدخال 120 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة منها 5 شاحنات وقود.