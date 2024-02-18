مسلحون يسرقون منزلا في منطقة الحازمية بقيمة 50 ألف دولار

افادت معلومات عن قيام 4 مسلحين ملثمين باقتحام منزل المدعو "ف. ش" في منطقة الحازمية، وقد دخلوا الى المنزل عبر الكسر والخلع، وقاموا بربط العاملة المنزلية ومعها طفل صغير، وسرقة خزنة بداخلها أموال وذهب ومستندات ما قيمته حوالي 50 ألف دولار. وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

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