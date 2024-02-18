انت الان تتابع خبر نجم ريال مدريد يحقق رقماً مميزاً في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل خوسيلو هدف ريال مدريد في الدقيقة 3، بينما أحرز هدف رايو فاليكانو راؤول دي توماس من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن خوسيلو أصبح أول لاعب إسباني يسجل 8 أهداف في أول 25 مباراة لريال مدريد في الليجا منذ ألفارو موراتا مهاجم الملكي السابق وأتلتيكو مدريد الحالي في موسم 2016-2017، حيث سجل أيضا 8 أهداف.



بهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.