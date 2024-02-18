انت الان تتابع خبر ألفيش يعيش وضعا صحيا صعبا ومخاوف من اقدامه على الانتحار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعقدت محاكمة الظهير الأيمن بين 5 و7 شباط الجاري، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة شابة في ملهى ساتون الليلي ببرشلونة، ويواجه اللاعب السابق عقوبة السجن لمدة 9 سنوات من مكتب المدعي العام و12 سنة من صاحب الشكوى.وقالت "سبورت" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "بعد شهادة 30 شاهدا، اعترضت النيابتين العامة والخاصة على طلب إخلاء سبيله، ومن المنتظر أن يعلن الحكم النهائي خلال الأيام المقبلة".

وأضافت الصحيفة الكاتالونية: "كشف زملاء ألفيش في الزنزانة أن البرازيلي يقضي وقتا سيئا، وأن مركز السجون اتخذ إجراءات صارمة مع اللاعب البرازيلي، وأصبح مكتئبا".

ولفتت "سبورت" إلى أن "إدارة السجن قامت بتفعيل بروتوكول الطوارئ خوفا من أن يجرح ألفيش نفسه أو يحاول القيام بشيء "مجنون" أو قصص من هذا القبيل، وذلك في اليوم التالي من محاكمته".

