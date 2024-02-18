الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط الجيش الأردني أمس محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال الجيش في بيان نشرته قناة «المملكة» الرسمية: لقد طبقت قواعد الاشتباك عند محاولة المهربين اجتياز الحدود الأردنية مما أدى إلى مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين، مضيفا أنه بعد تفتيش المنطقة عثر على كميات كبيرة من المخدرات حولت إلى الجهات المختصة.

وتصدت الأردن في الفترة الأخيرة لعدد من المسيرات التي تحاول تهريب المخدرات عبر أرضها للدول المجاورة.