شكرا لقرائتكم خبر الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الجيش في بيان نشرته قناة «المملكة» الرسمية: لقد طبقت قواعد الاشتباك عند محاولة المهربين اجتياز الحدود الأردنية مما أدى إلى مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين، مضيفا أنه بعد تفتيش المنطقة عثر على كميات كبيرة من المخدرات حولت إلى الجهات المختصة.
وتصدت الأردن في الفترة الأخيرة لعدد من المسيرات التي تحاول تهريب المخدرات عبر أرضها للدول المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.