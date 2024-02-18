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مسلحون يهاجمون قوات قسد السورية

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- بواسطة أيمن الوشواش - هاجم مسلحون عدة نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف دير الزور الشرقي بشرق سوريا أمس الأحد.

وقال المرصد السوري «شن مسلحون محليون هجوما على نقطة مصفاة مياه البوبدران التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية، ونقاط في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي».

ووفق المرصد، «شن المسلحون أيضا هجوما على نقطتي الثابت ومنزل غازي في بلدة الطيانة ونقطة محطة البوعواد بريف دير الزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية».

وأشار إلى أن مسلحين محليين شنوا هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا نقاطا عسكرية تابعة لقسد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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