مسلحون يهاجمون قوات قسد السورية

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وقال المرصد السوري «شن مسلحون محليون هجوما على نقطة مصفاة مياه البوبدران التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية، ونقاط في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي».
ووفق المرصد، «شن المسلحون أيضا هجوما على نقطتي الثابت ومنزل غازي في بلدة الطيانة ونقطة محطة البوعواد بريف دير الزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية».
وأشار إلى أن مسلحين محليين شنوا هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا نقاطا عسكرية تابعة لقسد.
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