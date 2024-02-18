انت الان تتابع خبر بالصور.. هذا ما فعلته "الموجة الفيضانية" في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت صلاح الدين تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة "الموجة الفيضانية" التي ضربت المحافظة مؤخراً.