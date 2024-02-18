اخبار العالم

بالصور.. هذا ما فعلته "الموجة الفيضانية" في صلاح الدين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

انت الان تتابع خبر بالصور.. هذا ما فعلته "الموجة الفيضانية" في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت صلاح الدين تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة "الموجة الفيضانية" التي ضربت المحافظة مؤخراً.

وتوزعت تلك الأراضي في مناطق الحردانية وجويرزات، فضلاً عن الأراضي بمحاذاة نهر دجلة، إذ غمرت المياه حقول الحنطة.

 

وشهد العراق خلال الأيام القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وسيول قوية في مناطق عدة وتحديد المحافظات الشمالية من البلاد.

 

أدناه صور توضح تضرر الأراضي الزراعية..

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا