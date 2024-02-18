«الرئاسي اليمني»: تصعيد الحوثي هروب من استحقاقات السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

جدد الرئاسي اليمني دعوة المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الشرعية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، من أجل وضع حد لتهديد جماعة الحوثي للملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي، معتبراً تصعيد الحوثي هروباً من استحقاقات السلام.

وقال رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في جلسة نقاشية حول اليمن والوضع في البحر الأحمر، أمس، إن استمرار سيطرة الحوثي على بعض المحافظات اليمنية سيبقي على التهديدات الموجهة ضد الإقليم والعالم، بما في ذلك خطوط الملاحة الدولية، مضيفاً: «إن أردنا إنهاء هذه الانتهاكات، لا بد من إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة».

وأشار إلى أن الهجمات التي تطال البحر الأحمر والملاحة الدولية هي إحدى الوسائل الحوثية للهروب من عملية السلام، قائلاً: «نحن جربنا الحوثيين لفترات طويلة، إنهم لا يلتزمون بأي اتفاق على الإطلاق، لكن رغم هذا نعتبر أن السلام هو مصلحة يمنية؛ لأنه يخدم اليمنيين، ويرفع المعاناة الإنسانية عنهم».

كما حض العليمي المجتمع الدولي، على تعزيز قدرات الحكومة اليمنية والدول المطلة على البحر الأحمر، لتكون شريكاً فاعلاً في مواجهة هذه التحديات والمساعدة في استقرار المنطقة والعالم.

ودعا رئيس مجلس القيادة المجتمع الدولي إلى دعم قدرات الحكومة اليمنية للتحكم بنطاقها السيادي في البحر، ورفع قدراتها العملياتية لتكون شريكاً فاعلاً في المراقبة والإنذار والتدخل، مؤكداً رغبة الحكومة في أن تكون شريكاً في دعم أمن الملاحة الدولية.

وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس الأول، أن قواتها وجهت ضربتين لصاروخ كروز مضاد للسفن وقارب مسيّر أُطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت «سنتكوم»، في منشور على منصة «إكس»، أن أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على البحر الأحمر باتجاه السفينة التجارية «إم. تي بولوكس» يوم السبت الماضي. وذكرت أنه لم ترِد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة أو أي سفينة أخرى في المنطقة.

في غضون ذلك، التقى رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف الناتو بوريس روج، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي.

وجرت خلال اللقاء، مناقشة التطورات اليمنية، والإقليمية، وتداعيات الهجمات الحوثية على السلم والأمن الدوليين.

ووضع العليمي، المسؤول الدولي أمام مستجدات الأوضاع الوطنية، ومبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإحلال السلام والاستقرار، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية. كما تحدث العليمي عن جهود المجلس والحكومة المدعومة من الحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين، في مكافحة الإرهاب، والدعم المطلوب لتأمين مدن الموانئ وكبح تهديدات الحوثية.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن تطلعه إلى شراكة استراتيجية مع حلف شمال الأطلسي ومختلف الأطراف والتجمعات الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.