«الصحة العالمية»: مستشفى ناصر في غزة خارج الخدمة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، لم يعد قادراً على تقديم الخدمات.​​​​​​​

وفي منشور عبر منصة «إكس»، أمس، ذكر غيبريسوس أنه «لم يُسمح لفريق المنظمة الجمعة والسبت بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة، على الرغم من وصوله إلى حرم المستشفى لتوصيل الوقود بالتعاون مع الشركاء». وأضاف أن «مستشفى ناصر لم يعد قادراً على تقديم الخدمات بعد الاقتحام والحصار المستمر منذ أسبوع».

ولفت إلى أنه «لا يزال هناك حوالي 200 مريض في المستشفى، ويحتاج ما لا يقل عن 20 مريضاً إلى إحالة عاجلة إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية».

وأكد غيبريسوس أن المرضى سيدفعون حياتهم ثمناً عند أي تأخير في الإحالة، وشدد على ضرورة تسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفى.