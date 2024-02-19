"تعليم القاهرة" تعقد اجتماعا لموجهي العموم ومديري المراحل التعليمية الثلاثة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

عقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية اجتماعا موسعا مع موجهي عموم تعليم القاهرة والموجهين الأوائل بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

فى بداية الاجتماع رحب وكيل أول الوزارة بالسادة الحضور ، ثم استعرض مع السادة الحضور المحاور الرئيسية التي جاءت خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية، الاثنين الماضي وهي كالاتي:

- تكثيف جولات المتابعة الميدانية فى المرحلة القادمة من الفصل الدراسي الثاني فى جميع المراحل التعليمية وخصوصاً المرحلة الإبتدائية لرصد وتقويم مسار العملية التعليمية بالمدارس.

- التنبيه على ضرورة قيام التوجيهات المختلفة بعمل تقرير وافي حول الملخصات التعليمية المنشورة على موقع الوزارة ، لبيان الإيجابيات والجوانب التى تحتاج إلى تحسين .

- متابعة إعلان روابط الوزارة الخاصة بمجموعات الدعم .

- التنبيه على أن تكون امتحان الشهور وامتحانات الفصل الدراسي الثاني فى مستوى الطالب المتوسط .

- الإهتمام بالطلاب الضعاف وعمل خطط علاجية على مستوى كل فصل ومتابعة ذلك .

من جانبه أوضح ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات على ضرورة تضافر كافة الجهود للارتقاء والنهوض بمستوى العملية التعليمية.