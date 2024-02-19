لقاء في "مشحا" دعا إلى التحلي بالصبر وعدم التهاون في ضبط الأمور

عقد اجتماع في بلدة "مشحا"، برعاية رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة وفاعليات دينية وبلدية واختيارية، وصدرعن اللقاء بيان تقدم بـ"العزاء إلى أهل الضحايا"، وأمل من "العائلتين الكريمتين ضبط النفس والتحلي بالصبر والتسليم لقضاء الله".

ودعا المجتمون، الشباب إلى "ضبط النفس، وإلى تسليم القضاء كل متورط في هذه الحادثة المؤلمة"، وشكروا الأجهزة الأمنية "على تجاوبهم السريع"، متمنيين عليهم "الاستمرار في التواجد في القرية حتى انتهاء الأمر، وعدم التهاون في ضبط الأمور"

وطالبوا بـ"الهدوء أثناء الدفن وعدم إطلاق النار نهائيا".