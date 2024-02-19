شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. رفع حالة التأهب في جبل سيميرو وتقييد السياحة والان نبدء بالتفاصيل

ثوران بركان جبل سيميرو

البراكين في إندونيسيا

الدمام - شريف احمد - شدد وزارة السياحة والاقتصاد الإندونيسية المجتمعات المحيطة بجبل سيميرو البركانى على الالتزام بالحيطة والحذر.تأتي تلك التعليمات في أعقاب ثوران البركان الأخير، فيما صدر تعميما بشأن البقاء في حالة تأهب فيما يتعلق بالأنشطة السياحية القائمة على الطبيعة والمغامرة.وشُدد على ضرورة اتباع تعليمات حراس الحدائق العامة ومديري مواقع التنزه، والبقاء على اطلاع بآخر تحديثات الطقس.كما صدرت تعليمات إلى جميع مكاتب السياحة في المناطق بتشديد المراقبة، خاصة في ظل النشاط المتزايد لجبل سيميرو.وثار بركان جبل سيميرو في جاوة الشرقية مرتين أمس السبت، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب إلى المستوى الثالث.وكان جبل "سيميرو" البركانى الذى يقع في منطقتي "مالانج" و"لوماجانج" في إقليم "جاوة الشرقية" الإندونيسي قد شهد مئات الأنشطة الزلزالية، يوم التاسع من فبراير الجارى، إذ شكلت الهزات البركانية 77 من إجمالي الأنشطة، التي رُصدت.وناشد المسؤولون بمركز مراقبة جبل سيميرو حينذاك السكان بتوخى الحذر إزاء الأخطار التى تمثلها السحب الساخنة، وانهيارات الحمم البركانية والصهارة المندفعة من فوهة البركان.