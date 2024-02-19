مؤتمر "خطوة على الطريق" يناقش مهارات طلابية لسوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - استضافت جامعة الأهرام الكندية مؤتمر "خطوة على الطريق" في دورته السادسة عشرة لهذا العام، على مدار أربعة أيام متتالية بمقر الجامعة استضافت الجامعة مئات الطلاب الحاضرين لهذا المؤتمر من جميع أنحاء الجمهورية.

ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات في مجالات الصيدلة المختلفة مثل Digital Marketing وNanotechnology وCosmetics وResearch and Development وغيرها من الموضوعات وذلك في إطار إعداد طلاب كلية الصيدلة ووضعهم على بداية الطريق بإمدادهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لسوق العمل.

وشهد المؤتمر تواجد العديد من المؤسسات الكبرى في مجال الصيدلة والعديد من شركات الأدوية الكبيرة، بالإضافة للمشاركة الفعالة للهيئة العامة المصرية للأدوية في فعاليات المؤتمر وحضور عديد الشخصيات الممثلة لهم، والدكتور وائل علي ممثلا عن الاتحاد الدولي للصيادلة FIP.