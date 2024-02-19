أيمن الحجار: بعض الأفعال تزيد حسنات أوسيئات العبد حتى يوم القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

فسر الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا".

وقال الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم، يعلمنا ان الانسان يكون ايجابي فى المجتمع، ويقضى سنن جديدة مباركة يقتضى الناس بيها".

واستكمل: "الانسان ممكن يكون داعم لغيره فى تقديم حلول للكثير من المشاكل، ومن يسن سنن فيها خير للناس سيظل يؤجر عليها ما دام يفعلها الناس، وكذلك سيدنا النبي حذرنا من سن سنن سيئة منها الاحتكار ورفع الاسعار وغيرها فهذا يؤثر تأثير يقتضي به الناس ويحاسب على كل اخطائهم ".