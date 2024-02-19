ترند اليوم| ليالي سعودية مصرية يتصدر جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر حفل ليالي سعودية مصرية، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل.

ونشر الخليج 365 عدة موضوعات ضمن تغطية حفل ليالي سعودية مصرية.

حرص الفنان عمرو مصطفى على مصافحة الهضبة عمرو دياب، رغم الخلافات التي دارت بينهما خلال الفترة الماضية، في حفل الليالي السعودية المصرية، المقامة حاليا في دار الأوبرا المصرية.

صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى في حفل ليالي سعودية مصرية (فيديو)

ساد اللون الأسود إطلالات النجمات في أمسية حفل ليالي سعودية مصرية الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية اليوم.

رقي وجمال.. اللون الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في حفل ليالي سعودية مصرية (صور)

حرص عدد من نجوم الفن في مصر على حضور أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية"، والذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

40 صورة لنجوم الفن "متجمعين" في حفل ليالي سعودية مصرية

قدمت النجمة ليلى علوى، الكينج محمد منير خلال أول حفلات "ليالي مصرية سعودية" المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كسر في اليد.. تفاصيل إصابة محمد منير قبل حفل "ليالي سعودية مصرية"

حرصت النجمة منة شلبى على تقديم المطربة شيرين عبدالوهاب على خشبة مسرح حفل "ليالي سعودية مصرية"، المقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

شيرين عبدالوهاب تبدع في حفل "ليالي سعودية مصرية"