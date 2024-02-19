تحتوي على معادن و تقلل السكر.. 6 فوائد لياميش رمضان لا تفوتها

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الدكتورة أسماء عامر، باحث بقسم العقاقير، بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، إن ياميش رمضان والمكون من مجموعة من الفواكة المجففة مثل الزبيب، القراصيا، والمشمشية، التين المجفف والبلح والمكسرات مثل اللوز وعين الجمل والبندق والكاجو والفول السوداني من أهم ما تتميز به كل الدول الاسلامية عند قدوم شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي فوائد ياميش رمضان:

- تتميز الفواكه المجففة باحتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان مثل: البروتينات – الدهون- النشويات- الفيتامينات والمعادن مثل A,B,C- والإنزيمات، والتي تحقق فوائد لدعم وتقوية الجهاز المناعي وتحتوي ايضا علي الالياف الهامه لصحه الجهاز الهضمي.

• تحتوي علي كل المكونات الموجودة في الفواكه الطازجة مثل البرقوق والمشمش والتين – مع نسبة أقل من السكريات ويمكن حفظها لفترة أكبر.

• خفض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم : فهي تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والتى تبطئ عملية الامتصاص مما تمنع ارتفاعا مفاجئا فى سكر الدم، كما أن الألياف تخفض نسبة الكولسترول بالدم، وتحتوي الفواكه المجففة على ألياف غير ذائبة وتمتص الماء في الأمعاء ويزيد حجمها فتعطى الإحساس بالشبع كما أنها ملين طبيعى بدون إحداث مغص.

• تحتوي علي معادن هامة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، الكالسيوم يساعد علي تقوية العظام وخاصة لمرضى الهشاشة، والبوتاسيوم يحمي عضلة القلب وينظم ضغط الدم المرتفع.

• تساعد مرضى الأنيميا وذلك لاحتوائها علي الحديد لتعويض ما يفقده الجسم من معادن أثناء الصيام.

• وبالنسبة للطلاب فهي تساعد في حالات الإجهاد الذهني وتنشيط خلايا المخ.