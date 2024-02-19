64 قتيلا على الأقل جراء أعمال عنف قبلية في بابوا غينيا الجديدة

أعلنت شرطة بابوا غينيا الجديدة مقتل 64 شخصا في مرتفعات البلاد المضطربة، في أحدث سلسلة من أعمال العنف القبليّة المرتبطة بخلافات مستمرّة منذ فترة طويلة.

وأشار مساعد مفوض الشرطة سامسون كوا، إلى أنّ حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع، لافتا إلى "أنّنا نعتقد أنه لا تزال هناك بعض الجثث في الأحراج".

ولم تتّضح على الفور الظروف الدقيقة للحادثة، لكنّ الشرطة ذكرت أنّ هناك تقارير عن حصول إطلاق نار كثيف. ويُعتقد أنّ الواقعة مرتبطة بصراع بين رجال قبيلتَي سيكين وكايكين.

وتتقاتل العشائر في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة منذ قرون، لكنّ تدفّق الأسلحة الآلية جعل الاشتباكات أكثر دمويّة وصعَّد دورة العنف.