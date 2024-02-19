مباحثات بين الجزائر والصومال وتشاد حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي

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بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نائب رئيس الوزراء بجمهورية الصومال صالح أحمد جامع، ونظيره التشادي محمد صالح النظيف، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوي.

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أمس بأديس أبابا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شهدت المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الصومالي، آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا الرؤى حول الأوضاع الراهنة في منطقتي انتماء البلدين، كما اتفقا على تعزيز التشاور والتنسيق بالمحافل الدولية والإقليمية.

وأضاف البيان أن المحادثات الثنائية مع وزير الخارجية التشادي تناولت سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الساحل الصحراوي.