أوكرانيا تتهم روسيا بإعدام جنود أسرى مصابين في أفدييفكا وفيسله

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت السلطات الأوكرانية الأحد إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم إطلاق القوات الروسية النار على ستة جنود أوكرانيين غير مسلحين في مدينة أفدييفكا، واثنين في قرية بنفس المنطقة، بعد أن أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة.

وقال مكتب المدعي العام في منطقة دونيتسك على قناته بتطبيق تيليغرام “فتحنا تحقيقاً في إطلاق النار على أسرى حرب أوكرانيين غير مسلحين في أفدييفكا وفيسله”.

وأشار ممثلو الادعاء إلى معلومات بشأن “إعدام ستة أسرى” في موقع في أفدييفكا حيث كانوا يعانون من إصابات خطيرة وينتظرون الإجلاء. وأضافوا أن المعلومات نشرت على تيليغرام وذلك دون توضيح مصدرها.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب لرويترز للتعليق.