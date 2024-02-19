مقتل 70 شخصا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتل أكثر من 70 شخصا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات بقصف إسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية عدة مناطق في وسط قطاع غزة. وقصفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي كل من النصيرات والزوايدة ودير البلح.

كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلقت مسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى إلى 28985، والجرحى إلى 68883، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط أحد جنوده في معارك جنوب قطاع غزة. وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 574 شخصا والإصابات إلى 2938، منذ الـ7 تشرين الاول 2023.