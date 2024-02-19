قتل أكثر من 70 شخصا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات بقصف إسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية عدة مناطق في وسط قطاع غزة. وقصفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي كل من النصيرات والزوايدة ودير البلح.
كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلقت مسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى إلى 28985، والجرحى إلى 68883، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط أحد جنوده في معارك جنوب قطاع غزة. وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 574 شخصا والإصابات إلى 2938، منذ الـ7 تشرين الاول 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 70 شخصا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.