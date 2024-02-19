أحذية ترامب الذهبية تباع بالكامل

كشف موقع "أكسيوس"، أن مجموعة الأحذية الرياضية - محدودة الإصدار- التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تم بيعها بالكامل، وذلك بعد ساعات من إطلاقها.

وقال ترامب، خلال الإعلان عن صدور الأحذية الرياضية الجديدة التي يصل سعرها إلى 399 دولار: "أريد فقط أن أخبركم، لقد أردت أن أفعل ذلك لفترة طويلة".

تابع : "لدي بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في هذه الأمور، وقد توصلوا إلى هذا، وهذا شيء كنت أتحدث عنه منذ 12 أو 13 عاما، وأعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا".

وخلال الطرح الأول، تم عرض 1000 زوج من هذه الأحذية للبيع، وفقا لموقع المتجر الإلكتروني الذي عرضت عليه، والذي وصفها بأنها "محدودة للغاية".

ووفقا للموقع، فقد قام دونالد ترامب بتوقيع ما لا يقل عن 10 من الأحذية الرياضية الذهبية بشكل عشوائي.

فيما أطلق المتجر الإلكتروني كذلك، حذاء باسم "T- Red Wave" في إشارة إلى الحرف الأول من اسم ترامب والموج الحمراء الذي يشير إلى حزبه الجمهوري، إضافة إلى حذاء "POTUS 45"، الذي يحيل إلى كون ترامب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، وكلاهما بسعر 199 دولارا.

كذلك تم عرض قنينة عطر وكولونيا باسم "Victory 47"، حيث أن ترامب يطمح لأن يكون الرئيس 47 للولايات المتحدة، ويعرض هذا العطر للبيع بقيمة 99 دولار.

كما أشار التقرير إلى أن "الأحذية الرياضية المعلن عنها لم يتم تصميمها أو تصنيعها أو توزيعها أو بيعها من قبل دونالد ترامب أو منظمته، أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها، إنما حصلت إحدى الشركات على حقوق استغلال اسم وصورة ترامب، بموجب اتفاقية ترخيص".

حيث جاء الإصدار الجديد، بعد يوم واحد فقط من حكم محكمة بنيويورك بفرض غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلُص إلى أنّه يتحمّل المسؤوليّة عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لـ3 سنوات، في محاكمة وصفها ترامب بالـ"صورية" مؤكّدا عزمه على التقدّم بطعن.