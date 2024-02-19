6 قتلى و30 عالقا بسبب انهيار ثلجي في شمال شرق أفغانستان

قُتل ستة أشخاص على الأقل في انهيار ثلجي في شمال شرق أفغانستان، ولا يزال 30 آخرون عالقين، بعد تساقط الثلوج بكثافة في معظم أنحاء البلاد.
واوضح رئيس دائرة الإعلام والثقافة في ولاية نورستان، جميل الله هاشمي لوكالة "فرانس برس"، إنّ "الثلج لا يزال يتساقط. أجهزة الإنقاذ في طريقها إلى المكان وعدد القتلى قد يرتفع".
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