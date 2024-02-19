شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، مساء الأحد، جراء قصف إسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن أكثر من 70 فلسطينيًّا قُتلوا، وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفّذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح.

وأضافت المصادر أن جثامين 16 قتيلًا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة؛ بينما تم انتشال 5 قتلى معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.

كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء: (الشجاعية، والزيتون، وتل الهوى، والشيخ عجلين) في مدينة غزة؛ فيما حلّقت مسيرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.