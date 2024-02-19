مقتل وإصابة 10 جنود فلبينيين في اشتباكات مع مسلحين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث باسم الجيش الفلبيني اليوم الاثنين، مقتل ستة جنود ومسلح واحد على الأقل جنوبي البلاد، في الوقت الذي تلاحق فيه قوات الأمن مقاتلين يعتقد أنهم نفذوا تفجيرات استهدفت قداسا في ديسمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الفلبيني الكولونيل لوي ديما-الا -في تصريحات نقلتها صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية- إن الاشتباكات وقعت في الغابة القريبة من بلدة موناي في جزيرة مينداناو الجنوبية.

وأضاف أن "هذا جزء من عملية ضد تنظيم داعش. وللأسف تكبدنا خسائر بشرية".

وأضاف أن أربعة جنود فلبينيين أصيبوا بالإضافة إلى القتلى، فيما ترك المسلحون المنسحبون وراءهم جثة أحدهم مقتولا.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن تفجير قداس في منطقة مراوي في 3 ديسمبر 2023.

وكان الجيش الفلبيني قد قتل 18 من عناصر "داعش"، في سلسلة من الهجمات العسكرية بعد أن ألقي باللوم على هذه التنظيم في تفجير وقع في 3 ديسمبر الماضي وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 50 آخرين في مدينة "ماراوي".