شركة يابانية أطلقت بنجاح قمرًا صناعيًا لدراسة الحطام الفضائي

كشفت شركة "Astroscale Japan" عن نجاح عمليّة إطلاق القمر الصّناعي "ADRAS-J" إلى ​الفضاء​، الّذي مهمّته جمع المعلومات عن الحطام الفضائي والنّفايات الفضائيّة الأخرى.

وأوضحت في بيان، أنّ القمر الصناعي أُطلق من المطار الفضائي الخاص "Rocket Lab"، الواقع في شبه جزيرة ماهيا في ​نيوزيلندا​، مشيرةً إلى أنّ هذه أوّل مهمّة في العالم للاقتراب بأمان مع الحطام الفضائي.

ويبلغ ارتفاعه 1,2 مترًا، وعرضه 80 سنتمترًا، ومزوّد بعدد من المحرّكات الصّغيرة الّتي تسمح له بالمناورة في الفضاء والاقتراب من قطع الحطام الفضائي والنّفايات الأخرى.