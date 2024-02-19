الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29092 قتيلا و69028 مصابا

أعلنت وزارة الصحة بغزة "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29,092 قتيلا و69,028 مصابا". وأكدت الوزارة ان "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 107 شهداء و145 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".

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