رئيس اقتصادية الشيوخ يطالب "الحكومة" بكشف آليتها لتمويل صيانة شبكات الطرق

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، الحكومة ممثلة فى وزارة النقل والمواصلات الكشف عن آليتها لصيانة من تم إنجازه من شبكات طرق وسكة حديد ومترو أنفاق خلال الفترة الماضية، قائلًا : "حديثى ليس تقليلا من الإنجازات بقطاع النقل، لكنها حصلت على أكثر من 40% من الاستثمارات العامة وغالبية الدين الخارجى ذهب إليها، بالتالى ما تم انفاق فى غاية الاهمية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن: “استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيـز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى تـوطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وأضاف "سرى الدين" أن جميع ما تم إنفاقه يدفعنا لطرح تساؤل غاية الاهمية وهو آلية صيانة ما تم إنجازه من شبكات طرق وسكة حديد من خلال ديون كثيرة، وكانت على حساب الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنه تم القبول بذلك لأهمية هذا القطاع الحيوى بما يعنيه للدولة، لكن من أين نمول بكفاءة هذه الطرق والكبارى والموانئ وخطوط السكة الحديد والمترو وغيره، خاصة إننا لا نستطيع تحمل المزيد من الضغط على موازنة الدولة.

وشدد النائب هانى سرى الدين، على أهمية وجود خطة واضحة لرفع كفاءة التشغيل وضمان الاستدامة، بأرقام وآلية واضحة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية، أهمية التجارة الداخلية، وكذلك النقل النهرى مهم فى هذه المرحلة، الذى يرى أنه لم يلق الاهتمام الكاف رغم اهميه الحيوية للتجارة الداخلية. وأشار "سرى الدين" إلى الطفرة الكبيرة فى مكانة مصر فيما يتعلق بشبكة الطرق البرية مشددا على أهمية أن يصاحبها ارتفاع فى حماية حياة المواطنين لاسيما فى النقل النهري.

ويرى "سرى الدين" عدم وجود خطة جدية لدعم مشاركة القطاع الخاص بآليات حقيقة تسمح له الدخول فى التشغيل والصيانة.