انت الان تتابع خبر وفاة فنان سعودي شهير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد كتب عن رحليه العديد من الفنانين ورفقاء دربه، حيث قال الكاتب حمد القاضي: انتقل لرحمة الله أ.عبدالعزيز الهزاع الفنان المعروف أو بالأحرى الموجّه الاجتماعي كما كان يرتاح لهذا اللقب بعد أن أطلقته عليه بمقال عنه.ولقد وظف ما منحه الله من تمثيل ومحاكاة كافة الأصوات في تناول القضايا والمشاكل الاجتماعية مساهما بالتوعية حولها وطرح الحلول لها، فضلاً عن إمتاعه السعوديين والخليجيين بتمثيلياته الاجتماعية والفكاهية على مدى العقود الماضية، غفر الله له وأسكنه جنة المأوى والعزاء لأولاده وأسرته ومحبيه الكُثر.

وقال الفنان عبد الإله السناني: قالوا رحلتَ ومانراك مغادرًا: ‏في الروح -رغم الموت- ذكركَ خالدٌ، إلى رحمة الله عبد العزيز الهزاع.

‏مضيفاً: طموحه وسيرته المليئة بالتحديات، مسيرة حافلة بالتميز والإبداع، رحل رائد الفن، خالص العزاء لأسرة الراحل، وللأسرة الفنية السعودية والعربية، وداعاً (أيقونة الزمن الجميل).

وكتب الناقد الفني والمسرحي فهد اليحيا، وداعا أبا سامي ‏رحمك الله وغفر لك وأدخلك جنات النعيم ضاحكا باسما كما أضحكتنا وأضحكت جداتنا وأجدادنا وأمهاتنا.

‏وأضحكتني مع زملائي الحضران من جدة ومكة في ليالي القاهرة.. لعلنا نلتفت إلى تكريمك الآن.

فقد غامر عبد العزيز الهزاع-رحمه الله- بتقديم دور الجدّة وسط مجتمع محافظ جدًا مع بداية الستينيات. ونفس المجتمع المتحفظ على تمثيله ومنلوجاته كان يضحك ويستمتع بيومياته الإذاعية أم حديجان.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الفقيد الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي، والدفن بمقبرة النسيم.

وسيكون عزاء الرجال في المقبرة، والنساء في مسجد الراجحي.

الجدير بالذكر أن عبدالعزيز الهزاع، ممثل شعبي سعودي من عنيزة في القصيم, ولد في 6 سبتمبر 1937، انتقل للعيش في الكويت في الستينات.

عمل بالكويت موظفا، وكان يتعاون مع اﻹعلام الكويتي في ذلك الوقت، كانت بداية انطلاقته من إذاعة السعودية، ثم انتقل بعدها للرياض بسبب ظروفه، لقب بعدة ألقاب من أشهرها (جماعة في رجل).

وهو يملك موهبة تقليد الأصوات، وقدم العديد من المسلسلات الإذاعية ومن أبرز أعماله (مسلسل فرج الله والزمان، ومسلسل مقالب من الحياة).

قدم الفنان الراحل الكثير من الأعمال التمثيلية التي كانت تعرض عبر الإذاعة ومن أبرزها أم حديجان ثم بعد ذلك صار يعرض له عبر التلفاز.

