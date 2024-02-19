انت الان تتابع خبر بمفاجأة كبيرة.. عموتة يعلن موعد رحيله عن منتخب الأردن (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عموتة في تصريحات للقناة "الثانية" المغربية: "بدأت بالفعل مناقشة مسألة الرحيل عن تدريب منتخب الأردن، لكن لن أرحل الآن، لكن بعد ثلاثة أو أربعة أشهر لأن عقدي لا زال ساريا، نظرا لأنني أواجه بعض الظروف الصعبة التي تتطلب تواجدي مع عائلتي في المغرب".

وأوضح: "لم أتوصل بأي عرض من أي فريق أو منتخب بعد كأس آسيا، وأنا أحترم العقد الذي يربطني بالاتحاد الأردني، وهو ما زال ساري المفعول. كل ما هناك أنني قد أغادر منتخب الأردن، بحسب ظروف عائلتي".

وكان المدرب المغربي دخل تاريخ كرة القدم الأردنية، بعدما قاد منتخب "النشامى" إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا الأخيرة، في إنجاز غير مسبوق، علما بأن "النشامى" خسروا النهائي أمام منتخب البلد المضيف قطر بنتيجة 1-3.

وأصبح عموتة ثالث مدرب عربي يصل إلى نهائي كأس آسيا عبر التاريخ، بعد السعوديين خليل الزياني وناصر الجوهر.