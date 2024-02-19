شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.3 درجة.. زلزال يضرب ولاية ملاطية جنوبي تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، قضاء دوغان شهير التابع لولاية ملاطية جنوبي تركيا.

وأشارت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، إلى أن الزلزال وقع في تمام الساعة 12:23 بالتوقيت المحلي لتركيا" ( 09:23 بتوقيت جرينتش). زلازل تركيا وأوضحت أن الزلزال وقع على عمق 17.7 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

قبل أيام كانت ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر قضاء أقجه داغ في ولاية ملاطية، وسط تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية حينها، أن الهزة وقعت في عمق 8.9 كيلومتر تحت سطح الأرض.