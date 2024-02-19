العقل المدبر سيدة.. القبض على المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

24 ساعة احتاجها ضباط المباحث الجنائي بالجيزة، لكشف غموض العثور على جثة الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، داخل شقته بشارع العشرين بمنطقة فيصل.

مصدر أمني مسؤول -طلب عدم نشر اسمه- أكد القبض على المتهمين بمأموريات متزامنة وإعادة المسروقات، لافتًا إلى أن العقل المدبر سيدة رافضًا الإفصاح عن السبب لحساسية الموقف.

اللواء العبيدي، جنرال يمني عاد للتو من جولة سياسية بتركيا، استقر في شقة بمنطقة فيصل. ظهوره الأخير يوم الخميس الماضي ليختفي بعدها عن الأنظار حتى اكتشف أخوه وأصدقاءه الطامة الكبرى.

وعمل اللواء العبيدي مديرا لدائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، وعثرت عليه الشرطة فجر الأحد مقتولا داخل شقة بمنطقة فيصل غرب محافظة الجيزة، ليتحول شارع العشرين إلى ثكنة عسكرية تشهد ظهورًا دبلوماسيًا مميزًا؛ نظرًا لهوية المجني عليه العسكرية.

وحضر اللواء حسن العبيدي إلى القاهرة منذ 20 يومًا، وكان من المقرر أن يطير إلى أنقرة للقاء قيادات سياسية وشخصيات دينية واجتماعية ضمن تسويقه لـ"جبهة الإنقاذ الوطني".

جولة الجنرال اليمني شملت القاهرة، لكن اللواء العبيدي لم يكمل مشواره المزعوم، عثر على جثته مكبل اليدين والقدمين مصابًا بعدة طعنات في الجسم وسط بعثرة في محتويات الشقة.

توافد رجال المباحث الجنائية على مسرح الجريمة بشارع الشهيد أحمد حمدي متفرع من شارع العشرين تزامنًا مع وصول محققي النيابة العامة لمعاينة مداخل ومخارج الشقة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على دوافع الحادث.

معاينة رجال المباحث بقسم بولاق الدكرور بينت مقتل حسن صالح محمد جلال 50 سنة إثر تعرضه لوصلة تعذيب وطعنات متفرقة، عثر على جثته مهشم الرأس إثر تعرضه للضرب فضلا عن وضع قطعة قماش في فمه لمنعه من الاستغاثة.

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