شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير أكبر قاعدة للمليشيات الإرهابية في إحدى مناطق الصومال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصومالي تدمير أكبر قاعدة لمليشيات الشباب "الإرهابية" في منطقة علي يبالّ بمحافظة غلغدود.
جاء ذلك خلال عملية عسكرية نفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية.
ونجحت في تحرير منطقة علي يبال من الإرهابيين وتدمير قواعدهم بالكامل.
وأضاف أن من بينهم قياديون، لافتا إلى شنّه ضربة جوية في منطقة كونتو واري التابعة لإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
جاء ذلك خلال عملية عسكرية نفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية.
محاربة الإرهاب في الصومالوأشار أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنت هجمات من عدة اتجاهات على قواعد مليشيات الشباب في المنطقة.
ونجحت في تحرير منطقة علي يبال من الإرهابيين وتدمير قواعدهم بالكامل.
مقتل 7 عناصر من حركة الشباب الإرهابيةوكان الجيش الصومالي أعلن عن مقتل 7 عناصر من حركة الشباب الإرهابية وأصيب 4 آخرون.
وأضاف أن من بينهم قياديون، لافتا إلى شنّه ضربة جوية في منطقة كونتو واري التابعة لإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.