شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير أكبر قاعدة للمليشيات الإرهابية في إحدى مناطق الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصومالي تدمير أكبر قاعدة لمليشيات الشباب "الإرهابية" في منطقة علي يبالّ بمحافظة غلغدود.

جاء ذلك خلال عملية عسكرية نفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية. محاربة الإرهاب في الصومال وأشار أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنت هجمات من عدة اتجاهات على قواعد مليشيات الشباب في المنطقة.

ونجحت في تحرير منطقة علي يبال من الإرهابيين وتدمير قواعدهم بالكامل. مقتل 7 عناصر من حركة الشباب الإرهابية وكان الجيش الصومالي أعلن عن مقتل 7 عناصر من حركة الشباب الإرهابية وأصيب 4 آخرون.

وأضاف أن من بينهم قياديون، لافتا إلى شنّه ضربة جوية في منطقة كونتو واري التابعة لإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد. الإرهاب في الصومال وأكد الجيش الصومالي استهدافه أيضاً خلال عملية عسكرية تجمعات لعناصر من الحركة في منطقة عيل - ودلان، وفي مناطق بإقليم شبيلي السفلى، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح في صفوف الحركة.