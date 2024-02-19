حزب الله: استهداف موقع الرمتا وموقع ‏السماقة في مزارع شبعا المحتلة

اعلن حزب لله في بيان، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‏‎‏16:25‏‎‏ من عصر ‏‎يوم الاثنين 19-02-2024 موقع ‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".‏

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:15 من بعد ظهر‎ ‎يوم الاثنين 19-02-2024 ‏ موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".