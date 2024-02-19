الشارقة - اميمة ياسر - تحدث أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران عن تفاصيل تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد إسـ ـرائيل.

وقال مهران في تصريحات لـRT إن هذه الخطوة تعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن القضية الفلسـ ـطينية وحقوق الشعب الفلسـ ـطيني أمام المحافل الدولية، مضيفا لطالما كانت مصر في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسـ ـطينية، وما تقدمه الآن من مذكرات قانونية لمحكمة العدل الدولية يأتي استكمالاً لهذا الدور التاريخي.

وبين أن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتـ ـلال الإسـ ـرائيلي يندرج ضمن الصلاحيات المنوطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 96 من الميثاق، موضحا أن هذه المادة تنص صراحةً على أنه يحق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن يطلبا من محكمة العدل الدولية إبداء رأي استشاري بشأن أية مسألة قانونية، وهو ما ينطبق تماما على قضية انعدام شرعية الاحـ ـتلال الإسـ ـرائيلي.