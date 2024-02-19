شكرا لقرائتكم خبر عن برج إيفل في باريس يغلق أبوابه بسبب إضراب العاملين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضرب العاملون في برج إيفل في باريس، اليوم الاثنين، عن العمل، مما أدى لإغلاق المعلم الشهير عالميا، بحسب ما أعلنت الجهة القائمة على إدارة البرج.وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن العاملين يضربون عن العمل لأنهم يريدون إدارة البرج، الذي يعد من ضمن أشهر المعالم السياحية في فرنسا، بصورة أفضل.وقالت صحيفة لو باريزيان أن العاملين يقولون إن الإيرادات مبالغ فيها، وتكلفة أعمال الصيانة غير مقدرة بصورة ملائمة.ويشار إلى أنه عادة ما يتم إعادة طلاء برج إيفل كل سبعة أعوام، ولكن لم يتم طلاؤه منذ نحو 14 عاما، بحسب ما قاله الممثل النقابي دنيس فافاسوري لإذاعة فرانسو انفو.وأضاف أن البرج " في حالة تدهور واضحة". ويشار إلى أنه يمكن بالفعل رؤية علامات الصدأ أسفل البرج. ويشار إلى أن برج إيفل يجتذب 7 ملايين زائر سنويًا.