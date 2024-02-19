الاحتلال يرتكب 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء خلال 24 ساعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء، و145 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت مصادر طبية، بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 29092، والمصابين إلى 29092، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، وفق وفا.