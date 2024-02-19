شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش 19.4 % في الربع الرابع متأثرا بحرب غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي اليوم الاثنين أن اقتصاد إسرائيل انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي متضررا من الحرب مع حركة حماس.

وقال مكتب الإحصاءات المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش على أساس سنوي 19.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالربع السابق، في تقدير أولي فاق توقعات رويترز البالغة 10%، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية Business”.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد بنسبة 2.0%، مقارنة بـ 6.5% في عام 2022، ولكن أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) البالغ 1.7%. ومع ذلك، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% العام الماضي مقابل متوسط نمو قدره 1.2% في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واحتدمت الحرب منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل. واعتماداً على طول الصراع وما إذا كان سيمتد إلى جبهات أخرى، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بما يصل إلى 2% في عام 2024.

وقال مكتب الإحصاء: “إن انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2023 تأثر بشكل مباشر باندلاع حرب السيوف الحديدية في 7 أكتوبر”.

وتأثر الاقتصاد في الربع الرابع بانخفاض الإنفاق الخاص بنسبة 26.9% – المحرك الرئيسي للنمو – وانخفاض الصادرات بنسبة 18.3% وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 67.8%، وخاصة في المباني السكنية.

وقفز الإنفاق الحكومي، وخاصة على نفقات الحرب، بنسبة 88.1%.

وكان النمو الإجمالي المقدر بنسبة 2% للعام الماضي يتماشى مع أحدث التوقعات الصادرة عن بنك إسرائيل ووزارة المالية.