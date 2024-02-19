متحدث جيش الاحتلال: هاجمنا مستودعين أسلحة لحزب الله ردا قصف الجليل الأسفل

ياسر رشاد - القاهرة - قال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال، إنه تم مهاجمة مستودعات لتخزين الوسائل القتالية لحزب الله بالقرب من مدينة صيدا ردًا على عملية إطلاق مسيرة نحو الجليل الأسفل.

وأضاف المتحدث في بيان لها: أغارت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع قبل قليل على مستودعين لتخزين الوسائل القتالية لحزب الله بالقرب من مدينة صيدا، وجاءت الغارة ردًّا على إطلاق مسيرة نحو منطقة الجليل الأسفل حيث يتبين من التحقيق أنها عبارة عن قطعة جوبة مسيرة اطلقتها منظمة حزب الله من الأراضي اللبنانية في وقت سابق اليوم. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وتابع في بيانه: كما وأغارت طائرات مقاتلة خلال الساعات الأخيرة على بنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة ميس الجبل وفي منطقة العديسة.