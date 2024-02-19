عاجل.. الاحتلال يشن غارتين على لبنان ردا على هجوم طبريا

ياسر رشاد - القاهرة - وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن غارتان إسرائيليتان وقعت منذ قليل في لبنان، الغارة الأولى استهدفت مستودعا تابعاً لمعمل لصناعة المولدات يحوي على خزانات مازوت، فيما استهدفت الغارة الثانية مستودعاً آخر تابع لمعمل لتصنيع الحديد، بصاروخين.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن النيران اشتعلت في أحد المستودعين المستهدفين في المنطقة الصناعية في الغازية بسبب اشتعال براميل المازوت المخزنة فيه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: هاجمنا مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية رداً على هجوم مسيرة للحزب على طبريا اليوم، وسنواصل العمل بقوة رداً على اعتداءات حزب الله.