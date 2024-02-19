كانوا بيتخانقوا.. أسماء مصابي حادث المواد الكيميائية بالدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

استقبل مستشفى ميت غمر العام 17 شخصًا، مصابين في تسرب مواد كيميائية بمحل منظفات في قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أثناء مشاجرة بين صاحب المحل وأسرة زوجة نجله.

وصل إلى مستشفى ميت غمر العام: ماهر عبد الموجود أحمد حافظ، 55 عاما (صاحب المحل)، محمد سمير عبدالموجود، 28 عاما، سمير عبد الموجود السيد حافظ، 55 عاما، أحمد فتحي السيد، 13عاما، أحمد ماهر عبدالموجود، 16عاما، مصطفى أحمد الناغي، 13 عاما، محمد مصطفى صبحي، 16عاما، يوسف مصطفى يونس، 10أعوام، هدى محمد فوزي الديب، 19 عاما، حبيبة ماهر عبدالموجود، 18 عاما، ليلى عبداللطيف عبده، 57 عاما، همت مصطفى البحراوي، 26عاما، أدم أحمد فؤاد أحمد عبدالله، 18عاما.

كما وصلت: منار ماهر عبدالموجد حافظ، 17 عاما، السيد السيد محمد الجاهل، 60عاما، كريم فتحي السيد، 16 عاما، محمود أحمد فوزي، 12 عاما، وجميعهم يقيمون قرية بشلا.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول 17 شخصًا، جميعهم مقيمون قرية بشلا دائرة المركز مصابين بحالة اختناق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية صاحب محل منظفات، ووسيدة وشقيقها وجميعهم مقيمون بذات القرية لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة كون نجل الثانية متزوج من نجلة الأول وسقوط برميل منظفات على بعض المنظفات الأخرى المتواجدة بالمحل مما أدى إلى انبعاث رائحة أدت إلى حدوث إصابة المذكورين - كونهم جيران العقار المتواجد به المحل خاصة الطرف الأول.

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