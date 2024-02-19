"النشرة": غارتان اسرائيليتان على بلدة الغازية جنوب مدينة صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران المسير الإسرائيلي نفذ غارتين في منطقة الغازية جنوب مدينة صيدا للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب على الحدود الجنوبية، فيما شوهدت اعمدة الدخان تغطي سماء المنطقة. وهرعت سيارات وفرق الاسعاف الى مكان الغارتين فيما لم يتحدد بعد ما اذا تم استهداف سيارة ام مركز".
كذلك أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، أن "صوت الغارتين تردد في ارجاء مدينة صيدا ومخيماتها، ما اثار حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين، بعدما تخطت الضربات الاسرائيلية مؤخرا الحدود الجنوبية".
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