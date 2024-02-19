مواقف منددة بالاعتداء الاسرائيلي على منطقة الغازية

دان النائب عبد الرحمن البزري الإعتداء الصهيوني على بلدة الغازية، واعتبره تصعيداً خطيراً وامتداداً لإعتداءاته المتكررة على البلدات والمدن الآهلة بالسكان وكان آخرها النبطية و جدرا شمال مدينة صيدا، مؤكداً أن ما حدث اليوم هو تطور خطير في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، داعياً الحكومة اللبنانية للتحرك السريع وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم.
حسن يعقوب
بدوره، أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب أن "استهداف الغازية مجازفة اسرائيلية وخطأ جسيم، واضاف لقد أوقع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو كيانه في معادلة يوسع الحرب سنوسع"، وسأل يعقوب "هل هذا ما تريده اميركا؟".
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